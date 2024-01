Hudson Pacific Properties Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 1-mal die Einschätzung "Gut", 3-mal die Einschätzung "Neutral" und 2-mal das Rating "Schlecht" für die Hudson Pacific Properties Inc vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Hudson Pacific Properties Inc. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 9,5 USD und erwarten eine Entwicklung von -23,68 Prozent, was ein mittleres Kursziel bei 7,25 USD ergibt. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hudson Pacific Properties Inc eingestellt waren. Es gab 11 positive und zwei negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf der Basis einer Stimmungsanalyse erhält Hudson Pacific Properties Inc daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hudson Pacific Properties Inc derzeit ein "Gut" ist, da der gleitende Durchschnittskurs bei 5,88 USD liegt und der Kurs der Aktie (9,5 USD) um +61,56 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 6,49 USD entspricht einer Abweichung von +46,38 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Hudson Pacific Properties Inc ausgemacht werden, und auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.