Hudson Pacific Properties Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Der RSI der Hudson Pacific Properties Inc liegt bei 61,76, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 38,26, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hudson Pacific Properties Inc bei 8,79 USD liegt, was einer Entfernung von +46,01 Prozent vom GD200 (6,02 USD) entspricht. Dies deutet auf ein gutes Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,22 USD, was einem Abstand von +21,75 Prozent entspricht und ebenfalls auf ein gutes Signal hindeutet. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Die Analysteneinschätzung basiert auf insgesamt 5 Bewertungen für die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie in den letzten zwölf Monaten. Davon waren 1 Bewertung "gut", 3 "neutral" und 1 "schlecht", was zu einem neutralen Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6,7 USD, was auf ein Abwärtspotenzial von -23,78 Prozent hindeutet und somit zu einer "schlecht"-Empfehlung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Die Diskussion war überwiegend von positiven Themen geprägt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Alles in allem ergibt sich somit eine gute Einschätzung für das Anleger-Sentiment.