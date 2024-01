Hudson Pacific Properties Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Hudson Pacific Properties Inc wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Mit einem GD200 von 6,11 USD liegt der Aktienkurs (8,75 USD) um +43,21 Prozent über diesem Trendsignal. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 7,86 USD zeigt eine Abweichung von +11,32 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie als Neutral-Titel ein. Mit einem RSI7-Wert von 30,51 und einem RSI25-Wert von 50,39 wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Analysten geben der Hudson Pacific Properties Inc-Aktie aktuell ein "Neutral"-Rating, basierend auf 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertung innerhalb der letzten zwölf Monate. Die durchschnittliche Kursprognose von 6,7 USD deutet auf ein Abwärtspotenzial von -23,43 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert, und die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".