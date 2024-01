Hudson Pacific Properties Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie stattgefunden. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht". Das ergibt ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analysen beträgt 6,7 USD, was einem Abwärtspotential von -23,78 Prozent entspricht, verglichen mit dem letzten Schlusskurs von 8,79 USD. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz rund um die Aktie von Hudson Pacific Properties Inc gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien hat sich nicht wesentlich verändert, und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei die Diskussion an sieben Tagen von positiven Themen und an vier Tagen von negativen Themen dominiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen bezüglich des Unternehmens Hudson Pacific Properties Inc diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie zeigt eine Ausprägung von 61,76 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,26, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung für die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie in Bezug auf Analystenbewertungen, Sentiment und Buzz sowie den Relative Strength Index.