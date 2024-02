Hudson Pacific Properties Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Hudson Pacific Properties Inc liegt bei 54,73, was zu einer neutralen Bewertung führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der Wert auf 64,01, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Hudson Pacific Properties Inc. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger steht und daher ein schlechtes Rating erhält.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Bewertungen für die Aktie abgegeben, wovon 1 als gut, 3 als neutral und 1 als schlecht eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,7 USD, was auf ein Abwärtspotenzial von -7,59 Prozent hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Empfehlung basierend auf den Analystenratings.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hudson Pacific Properties Inc war zuletzt überwiegend positiv, was zu einer guten Gesamtbewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben sich insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung des Anleger-Sentiments.