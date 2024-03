Hudson Pacific Properties Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

Die Hudson Pacific Properties Inc hat in den letzten Wochen einen Kurs von 6,25 USD erreicht, der aktuell -23,41 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -1,57 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für die beiden Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den sozialen Medien keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hudson Pacific Properties Inc. Die Anzahl der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus noch vernachlässigt wird. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls, dass die Aktie der Hudson Pacific Properties Inc als neutral eingestuft werden kann. Die Werte für den RSI7 (81,43) und den RSI25 (73,57) führen zu einer "Schlecht"-Empfehlung für beide Zeiträume, was zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

In den vergangenen zwölf Monaten wurden die Analystenmeinungen zu der Aktie der Hudson Pacific Properties Inc mit 1 "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 6,7 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 7,2 Prozent darstellt und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie also von den Analysten als "Gut" bewertet.