Hudson Pacific Properties Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Für Hudson Pacific Properties Inc betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 34,12 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist das Wertpapier überverkauft, wodurch es mit "Gut" bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war an sieben Tagen von positiven Themen geprägt und an sechs Tagen dominierte die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hudson Pacific Properties Inc gesprochen, wodurch die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wird.

Die Analysten haben Hudson Pacific Properties Inc in den letzten zwölf Monaten mit 1 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht eingestuft, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 6,7 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -29,92 Prozent entspricht, was als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hudson Pacific Properties Inc in den sozialen Medien. Die Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet, obwohl die Diskussionen über das Unternehmen weniger intensiv und aufmerksamkeitsstark waren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.