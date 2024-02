Hudson Pacific Properties Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Technische Analyse der Hudson Pacific Properties Inc zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 6,28 USD liegt, während die aktuelle Aktie einen Kurs von 6,71 USD erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +6,85 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 8,41 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -20,21 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Hudson Pacific Properties Inc besonders positiv diskutiert, und an 11 Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen überwiegen die positiven Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten die Einschätzungen für Hudson Pacific Properties Inc 1 Mal "Gut", 3 Mal "Neutral" und 1 Mal "Schlecht" waren. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Für den aktuellen Kurs von 6,71 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -0,15 Prozent und ein mittleres Kursziel von 6,7 USD, was als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Bewertung der institutionellen Analysten und des Sentiments und Buzz im Internet.

