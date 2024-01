Hudson Pacific Properties Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "China Construction Bank":

Die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie erhält nach der langfristigen Meinung von Analysten die Einschätzung "Neutral". Die Gesamtbewertungen von Analysten liegen bei 1 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht. Es gab im letzten Monat keine neuen Bewertungen von Analysten für das Unternehmen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 6,7 USD, was einer erwarteten Performance von -30,5 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 9,64 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, und die Redaktion vergibt das Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Hudson Pacific Properties Inc neutral ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 26,23, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 21,93, was ebenfalls eine "Gut"-Einstufung zur Folge hat. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Hudson Pacific Properties Inc langfristig mittelmäßig ist. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt, was zu einem Gesamturteil "Schlecht" in Bezug auf das Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie laut trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt deuten auf eine positive Entwicklung hin. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.