Hudson Pacific Properties Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

Die Diskussionen über Hudson Pacific Properties Inc in den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung und Einschätzungen zum Unternehmen hin. In den letzten Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung bleibt neutral, und die Aufmerksamkeit über das Unternehmen nimmt ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysten geben der Aktie von Hudson Pacific Properties Inc insgesamt eine neutrale Einstufung, mit einem mittleren Kursziel von 6,7 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -7,59 Prozent darstellt. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hudson Pacific Properties Inc mit +15,63 Prozent Abstand vom GD200 ein "Gut"-Signal ist, während der GD50 ein "Schlecht"-Signal aufweist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.