Hudson Pacific Properties Aktie: Alles nach Plan!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen hauptsächlich positiv für die Anleger. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hudson Pacific Properties Inc. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Hudson Pacific Properties Inc festgestellt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Hudson Pacific Properties Inc daher auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Hudson Pacific Properties Inc liegt der RSI7 aktuell bei 26,46 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und deutet auch auf eine Überverkaufssituation hin, wodurch die Aktie auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält.

Analysten bewerten die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 7,25 USD, ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -15,89 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Hudson Pacific Properties Inc eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.