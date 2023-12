Hudson Investment Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die technische Analyse von Hudson Investment-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis in einem neutralen Trend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt liegen jeweils bei 0,21 AUD, was einem ähnlichen Niveau wie der letzte Schlusskurs von 0,205 AUD entspricht. Dies bedeutet eine Abweichung von -2,38 Prozent im Vergleich. Daher erhält Hudson Investment eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hudson Investment liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und deutet auf eine neutrale Situation hin. Dementsprechend wird für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral aufgenommen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Hudson Investment daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Hudson Investment in den vergangenen Monaten eine übliche Aktivität hervorgebracht hat. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum verändert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral"-Wert führt.