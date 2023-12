Hudson Investment Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell weist die Hudson Investment einen RSI-Wert von 50 auf, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) wird ein Wert von 50 ermittelt, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Hudson Investment gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Weder in den sozialen Medien noch in der Diskussion über das Unternehmen konnten signifikante Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch in diesem Punkt eine neutrale Bewertung erfolgt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hudson Investment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,21 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,205 AUD liegt somit auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Basis führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche neutrale Bewertung.

Auch das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Diskussionen über das Unternehmen erbrachten ebenso keine eindeutigen Tendenzen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt wird die Hudson Investment in allen analysierten Bereichen mit einer neutralen Bewertung versehen.