Hudson Global Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Hudson Global-Aktie: Der Wert beträgt aktuell 69. Somit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 62,47 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Hudson Global.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Hudson Global in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen deutet darauf hin, dass in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung der Anlegerstimmung.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Hudson Global in den letzten Wochen. Die Marktteilnehmer zeigen somit eine negative Stimmung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Hudson Global wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hudson Global-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass sich die Aktie in einem Abwärtstrend befindet. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter den Durchschnittswerten, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse somit eine negative Einschätzung für die Hudson Global-Aktie auf Basis der technischen Indikatoren und der Anlegerstimmung.