Hudson Capital Aktie: Ein handfester Grund

Die Dividende der Freight-Aktie steht derzeit in einem negativen Verhältnis zum Aktienkurs. Die Differenz von -5,11 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Freight-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 60,47 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich nur eine Abweichung von +5 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen veränderte sich hingegen nicht signifikant, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für die Freight-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Freight-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (58) als auch der RSI der letzten 25 Tage (50,07) führen zu dieser Einschätzung.

Insgesamt erhält die Analyse der Dividende, der technischen Kennzahlen sowie des Sentiments und des Relative Strength Index ein gemischtes Bewertungsbild für die Freight-Aktie, das zu einem "Neutral"-Rating führt.