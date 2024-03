Hudson Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Aktie von Hudson - Canada wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,51 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 336,71 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf Dividenden schüttet Hudson - Canada derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau Branche. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht", da der Unterschied 3,57 Prozentpunkte beträgt.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Hudson - Canada mit -28,57 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche in den letzten 12 Monaten von -20,72 Prozent, schneidet Hudson - Canada mit 7,85 Prozent deutlich niedriger ab. Dies führt zu einer Bewertung der Aktienentwicklung im vergangenen Jahr als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) ein neutrales Niveau von 50, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Dieser Index bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen und zeigt somit eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Ebenso zeigt der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, mit einem Wert von 50 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung der Aktie von Hudson - Canada aufgrund der unterdurchschnittlichen Performance in verschiedenen Bereichen.