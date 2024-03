Hudson Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Hudson-Canada-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Hudson-Canada-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hudson-Canada-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 CAD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist ebenfalls einen Schlusskurs von 0,03 CAD auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Hudson-Canada-Aktie somit auch für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Hudson-Canada-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,57 Prozent, was einer Underperformance von -9,43 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche entspricht. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -19,14 Prozent im letzten Jahr, und Hudson-Canada lag 9,43 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Hudson-Canada in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. In den Diskussionen der vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was die positive Stimmung rund um die Aktie weiter unterstreicht. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.