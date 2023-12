Hudson Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Hudson-Canada-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was Hudson -Canada ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung einbringt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat die Hudson-Canada-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,24, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau" liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls ausgewertet, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls auf eine Einschätzung als "Neutral"-Wert hindeutet. Insgesamt ergibt sich für Hudson -Canada in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber Hudson -Canada. Die Diskussion drehte sich vor allem um positive Themen, und es gab keine negative Diskussion. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Daher erhält Hudson -Canada eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Hudson -Canada von der Redaktion Bewertungen von "Neutral" bis "Gut" in verschiedenen Aspekten der Analyse.

