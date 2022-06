Hudson-Aktie: Neueröffnung in Nashville!

Hudson, ein Unternehmen von Dufry und führender Anbieter von Reiseerlebnissen mit mehr als 1.000 Läden an Flughäfen, Pendlerzentren, Sehenswürdigkeiten und touristischen Zielen in ganz Nordamerika, gab heute bekannt, dass der erste Standort im Südosten des Landes für Hudson Nonstop, der von Amazons Just Walk Out-Technologie unterstützt wird, am Nashville International Airport (BNA) offiziell eröffnet wurde. Eine einzigartige Besonderheit Das unverwechselbare… Hier weiterlesen