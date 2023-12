Hudson Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Aktienkurs von Hudson -Canada hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,55 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Hudson -Canada im Branchenvergleich um -38,45 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -11,55 Prozent im letzten Jahr, und Hudson -Canada lag 38,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Hudson -Canada beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) keine Abweichung vom aktuellen Kurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist ebenfalls keine Abweichung auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um Hudson -Canada zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Hudson -Canada in diesen Punkten die Gesamtbewertung: "Neutral".