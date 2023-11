Hudson Aktie: Finger Weg!

Die Hudson-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft. Der aktuelle Kurs von 12,14 USD liegt 5,75 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt die Distanz zum GD200 bei +17,86 Prozent, was zu einer Einstufung von "Gut" basierend auf den vergangenen 200 Tagen führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt die Rendite der Hudson-Aktie im letzten Jahr bei 19,85 Prozent, was jedoch 11,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31,59 Prozent liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 13,25 Prozent, wobei die Hudson-Aktie aktuell um 6,6 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral".

Die Dividendenrendite der Hudson-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 16,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Anleger äußerten sich an einem Tag überwiegend positiv, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Es wurde verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Hudson diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.