Huddly Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Huddly wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet.

Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 29,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Huddly-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass Huddly auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Huddly daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Huddly wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. In den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Huddly-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von -67,64 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität und kaum Änderungen in der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung für Huddly.

Insgesamt erhält Huddly gemäß der verschiedenen Bewertungskriterien unterschiedliche Einschätzungen, wobei die Aktie überwiegend als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wird.