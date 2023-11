Huddly Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz über die Aktie von Huddly in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat weder zugenommen noch abgenommen. Insgesamt erhält Huddly daher ein "neutral"-Rating auf dieser Ebene.

In technischer Hinsicht ist der Kurs von Huddly mit 0.0332 EUR nun -33,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "schlecht" führt. Basierend auf den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie ebenfalls als "schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -72,33 Prozent liegt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Huddly als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Huddly-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 71,74, was eine "schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 60,89, der eine "neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking basierend auf dem Relative Strength-Index ist daher "schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde Huddly von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "gut". Es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.