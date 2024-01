Huddly Aktie: Was für ein Plan!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Huddly war in den vergangenen zwei Wochen größtenteils neutral, wie aus einer Analyse sozialer Medien hervorgeht. Die Diskussionen bezogen sich hauptsächlich auf neutrale Themen rund um den Wert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse ergab zudem, dass sich die Stimmung in den sozialen Medien in Bezug auf Huddly in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung zugeschrieben. Die Diskussionsstärke, also die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen misst, ergibt sich für Huddly ein Wert von 40, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,57 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Huddly-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,1 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,0374 EUR lag, was einer Abweichung von -62,6 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem letzten Schlusskurs von 0,04 EUR und einer Abweichung von -6,5 Prozent auf eine negative Entwicklung hin. Insgesamt erhält die Huddly-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.