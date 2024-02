Huddly Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Huddly-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,07 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.0414 EUR, was einem Unterschied von -40,86 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,04 EUR, was einer ähnlichen Höhe (+3,5 Prozent) entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Huddly-Aktie hat einen Wert von 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (46,69) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Huddly nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Huddly keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Huddly in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Somit wird Huddly hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.