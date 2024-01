Huddly Aktie: Aufschrei, garantiert!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Huddly in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch eine übermäßig negative Verschiebung. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Die Frequenz der Diskussionen in Bezug auf eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Huddly unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Huddly derzeit auf 0,1 EUR, während der Aktienkurs bei 0,0442 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -55,8 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,04 EUR, was einer Distanz von +10,5 Prozent entspricht und somit ein "Gut" ergibt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtnote von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Huddly eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um positive Themen, ohne negative Kommentare. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Huddly daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die letzten 7 Tage der Huddly-Aktie beträgt derzeit 14, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Huddly weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Gut"-Rating für Huddly.