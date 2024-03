Hudbay Minerals Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für Hudbay Minerals zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 23,53, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen Wert von 36, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Hudbay Minerals als unterbewertet, da das KGV mit 85,07 insgesamt 75 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Hudbay Minerals eine Rendite von -9,18 Prozent, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat das Unternehmen eine deutlich höhere Rendite erzielt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist gemischt, mit positiven Bewertungen in den vergangenen zwei Wochen und überwiegend negativen Themen in den letzten Tagen. Die Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung ist daher neutral, obwohl die Redaktion 2 positive Signale herausgefiltert hat und keine negativen Signale gefunden wurden.

Insgesamt erhält die Aktie von Hudbay Minerals aufgrund des RSI, des KGV, der Branchenvergleiche und der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.