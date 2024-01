Hudbay Minerals Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich Hudbay Minerals haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Hudbay Minerals eine Rendite von -6,7 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite von Hudbay Minerals mit 4,6 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von -11,3 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Hudbay Minerals als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 68,29, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 41,19 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende liegt Hudbay Minerals mit einer Ausschüttung von 0,31 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,57 %) deutlich niedriger, mit einer Differenz von 3,26 Prozentpunkten. Daraus ergibt sich aktuell die Einstufung als "Schlecht".