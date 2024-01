Hubify-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine positiven oder negativen Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hubify. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurde die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Bei Hubify zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergab sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert für Hubify aktuell bei 50, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei der Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergab sich ein Wert von 56, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hubify-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,019 AUD) weicht somit um -5 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt ein ähnliches Bild, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Hubify-Aktie damit sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment, den RSI als auch die technische Analyse eine "Neutral"-Einstufung.