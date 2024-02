Huber + Suhner im Check!

Huber + Suhner verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,67 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -0,72 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Huber + Suhner eine Underperformance von -26,95 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,58 Prozent im letzten Jahr, und Huber + Suhner lag 28,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividende von Huber + Suhner beträgt 3,32 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (2,79 %) nur leicht höher ist. Die Differenz von 0,53 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Huber + Suhner-Aktie beträgt aktuell 32, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis wird ein RSI von 53,85 gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für Huber + Suhner.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating, da der GD200 des Wertes in Höhe von 68,13 CHF verläuft, während der Kurs der Aktie bei 63,1 CHF liegt, was einer Abweichung von -7,38 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Wert. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral" für Huber + Suhner.