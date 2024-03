Huber + Suhner Aktie: Das war ja klar …

Die Schweizer Firma Huber + Suhner hat eine Dividendenrendite von 3,32 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,59 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Huber + Suhner-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 14,28 und liegt somit 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 66, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Deshalb erhält Huber + Suhner auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Huber + Suhner eine Performance von -24,5 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 2,42 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -26,91 Prozent im Branchenvergleich für Huber + Suhner. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Huber + Suhner um 27,33 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Huber + Suhner ist neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Huber + Suhner. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".