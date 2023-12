Huber + Suhner Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Huber + Suhner-Aktie beträgt aktuell 44 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 43,8, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Huber + Suhner-Aktie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -19,72 Prozent erzielt, was 26,28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 6,28 Prozent, wobei Huber + Suhner aktuell 26 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Huber + Suhner-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,3 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,03 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet hat Huber + Suhner langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt. Die Diskussionen im Internet können somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben, jedoch blieb die Stimmungsänderung bei Huber + Suhner gering.