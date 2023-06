Huber + Suhner Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Kurs der Aktie Huber + Suhner steht am 27.06.2023, 07:14 Uhr an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex bei 72.2 CHF. Der Titel wird der Branche "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" zugerechnet.

Wie Huber + Suhner derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,82 Prozent und liegt damit 8,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 11,42). Die Huber + Suhner-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Huber + Suhner mit einem Wert von 16,51 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Elektrische Ausrüstung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 49,86 , womit sich ein Abstand von 67 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,07 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Huber + Suhner damit 17,04 Prozent unter dem Durchschnitt (8,97 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 8,65 Prozent. Huber + Suhner liegt aktuell 16,72 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".