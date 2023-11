Huber + Suhner Aktie: War das schon alles?

Die technische Analyse der Huber + Suhner-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 65,3 CHF um 9,54 Prozent unter dem GD200 (72,19 CHF) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der den mittleren Kurs der letzten 50 Tage angibt, bei 63,71 CHF. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +2,5 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Huber + Suhner als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Huber + Suhner derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 0,33 Prozentpunkte (3,3 % gegenüber 2,97 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für Huber + Suhner beträgt 58,62, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,57, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem Relative Strength-Index.

Die Anleger-Stimmung bei Huber + Suhner in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung. Alles in allem ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung für die Aktie von Huber + Suhner.