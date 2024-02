Hubei Zhenhua Chemical Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Weitere Suchergebnisse zu "Sunny Optical":

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Hubei Zhenhua Chemical eine Rendite von -19,22 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" 2,05 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -21,27 Prozent, und Hubei Zhenhua Chemical liegt aktuell 2,05 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hubei Zhenhua Chemical eingestellt waren. Es gab sechs positive und fünf negative Tage, und an drei Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Hubei Zhenhua Chemical daher eine "Gut"-Einschätzung.

Bezüglich der fundamentalen Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,38 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher wird die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse lag der Schlusskurs der Hubei Zhenhua Chemical-Aktie am letzten Handelstag bei 8,34 CNH, was einem Unterschied von -22,27 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 9,52 CNH (-12,39 Prozent Unterschied) eine negative Entwicklung, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird Hubei Zhenhua Chemical daher auch in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.