Hubei Zhenhua Chemical Aktie: So kann man sich irren!

Der Aktienkurs von Hubei Zhenhua Chemical hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -19,22 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Chemikalien"-Branche betrug die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -6,65 Prozent, wobei Hubei Zhenhua Chemical mit 12,58 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhalten.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Hubei Zhenhua Chemical derzeit eine Rendite von 2,23 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,93 % liegt. Mit einer Differenz von lediglich 0,29 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hubei Zhenhua Chemical beträgt 13, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der "Chemikalien"-Branche als neutral bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Hubei Zhenhua Chemical. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen ausgetauscht, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Allerdings haben statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.