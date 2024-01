Hubei Zhenhua Chemical Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Aktienkurs von Hubei Zhenhua Chemical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,22 Prozent verzeichnet, was 12,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Chemikalienbranche beträgt -7,18 Prozent, und Hubei Zhenhua Chemical liegt derzeit 12,05 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke für Hubei Zhenhua Chemical in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Hubei Zhenhua Chemical einen Abstand von -10,87 Prozent vom GD200 (11,22 CNH) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 10,13 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Hubei Zhenhua Chemical-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hubei Zhenhua Chemical liegt bei 38,1, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 52, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt erhält die Hubei Zhenhua Chemical-Aktie in diesen Kategorien eine "Neutral"-Einstufung.