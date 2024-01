Hubei Yihua Chemical Industry Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Aktienkurs von Hubei Yihua Chemical Industry verzeichnet eine Rendite von -42,11 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Chemikalien"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt -7,33 Prozent, wobei Hubei Yihua Chemical Industry mit 34,78 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt 0,97 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent liegt. Die Redaktion gibt dem Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik. Die Dividende wird mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Hubei Yihua Chemical Industry zeigt sich eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis 56,16 Punkte, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 40,53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Hubei Yihua Chemical Industry daher in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.