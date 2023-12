Hubei Yihua Chemical Industry Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Aktie von Hubei Yihua Chemical Industry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,11 Prozent erzielt, was 33,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe als "Schlecht". Es gab jedoch eine positive Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hubei Yihua Chemical Industry mit 22,1 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In technischer Hinsicht wird die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie deutlich über dem Trendsignal liegt. Jedoch ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein positiver Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

