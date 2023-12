Hubei Xingfa Chemials Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Hubei Xingfa Chemicals-Aktie zeigt laut technischer Analyse ein "Schlecht"-Signal. Der aktuelle Kurs von 17,83 CNH liegt 23,61 Prozent unter dem GD200 von 23,34 CNH. Auch der GD50, der die Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt mit einem Kurs von 19,05 CNH ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand zum GD50 -6,4 Prozent beträgt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes für die Aktie beobachtet werden, weshalb sie mit einem "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Hubei Xingfa Chemicals auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hubei Xingfa Chemicals-Aktie zeigt einen Wert von 82 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 74,87 im überkauften Bereich, wodurch das Wertpapier auch hier mit "Schlecht" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten Jahr eine Rendite von -33,36 Prozent erzielt, was 25,18 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,19 Prozent, und Hubei Xingfa Chemicals liegt aktuell 25,18 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.