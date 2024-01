Hubei TKD Crystal Electronic Science And löst Jubelsturm aus!

In den letzten Wochen wurde bei Tkd Science And eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Aufgrund dieser positiven Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild als "Gut" bewertet. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen ist gestiegen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tkd Science And somit für diese Stufe ein "Gut".

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Tkd Science And in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,17 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien durchschnittlich um 1,44 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +10,74 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Industrie"-Sektor hat das Unternehmen mit einer Rendite von 1,36 Prozent überdurchschnittlich abgeschnitten. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Tkd Science And liegt bei 83,97, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,62, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tkd Science And mit 0,94 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent. Aufgrund dieser Differenz von -0,54 Prozent zur Branche erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.