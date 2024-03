Hubei TKD Crystal Electronic Science And Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

Die Dividendenrendite von Tkd Science And beträgt derzeit 0,94 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 0,79 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat kontinuierlich, was zu einer positiven Bewertung führt. Ebenso erfuhr das Unternehmen eine höhere Diskussionsintensität als üblich, was zu einem weiteren positiven Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tkd Science And-Aktie mit 14,96 CNH nur um -3,23 Prozent vom GD200 (15,46 CNH) entfernt ist, was zu einem neutralen Signal führt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 13,47 CNH, was einem positiven Signal entspricht. Insgesamt wird der Aktienkurs als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete Tkd Science And in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,65 Prozent, was eine Underperformance von -5,79 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 5,9 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "schlecht" bewertet.