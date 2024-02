Hubei TKD Crystal Electronic Science And Aktie: Pleite oder Chance?

Der Aktienkurs von Tkd Science And hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Performance im Industriesektor eine Rendite von -33,03 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Rendite bei -20,67 Prozent, wobei Tkd Science And mit 12,36 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tkd Science And liegt bei 53, was in etwa dem Durchschnittswert der Branche "Elektrische Ausrüstung" entspricht. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit acht Tagen im grünen Bereich und keiner negativen Diskussion. An sechs Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten Tagen wurden vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit Tkd Science And diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten weisen in den letzten zwei Wochen jedoch auf überwiegend Verkaufssignale hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Tkd Science And in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.