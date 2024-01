Hubei TKD Crystal Electronic Science And Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Tkd Science And wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 31,07 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für Tkd Science And liegt bei 56,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Tkd Science And im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,13 Prozent erzielt, was 0,05 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,24 Prozent, und Tkd Science And liegt aktuell 0,11 Prozent darunter. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Tkd Science And mit 16,35 CNH derzeit -2,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -0,85 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Tkd Science And ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 72,56 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auch auf dieser Grundlage eine "Neutral"-Bewertung.