Hubei TKD Crystal Electronic Science And Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Tkd Science And-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage betrachtet wurde. Dieser Wert liegt aktuell bei 16,44 CNH, während der letzte Schlusskurs lediglich 15,29 CNH beträgt, was einem Unterschied von -7 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 16,69 CNH liegt, zeigt einen Wert, der unter dem letzten Schlusskurs (-8,39 Prozent) liegt. Auf Basis dieser Betrachtung erhält die Tkd Science And-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Bei der Untersuchung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Tkd Science And-Aktie daher als "Neutral"-Wert bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Tkd Science And-Aktie mit einem Wert von 73,02 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die Anlegerstimmung, die auch durch die Diskussion in den sozialen Medien beeinflusst wird, zeigt überwiegend positive Signale in den letzten Tagen. Die meisten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben außerdem mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung von Tkd Science And.