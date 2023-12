Hubei TKD Crystal Electronic Science And Aktie: Füße still halten!

Die Tkd Science And-Aktie bietet Anlegern derzeit eine Dividendenrendite von 0,81 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" hat im Vergleich eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1 Prozent. Daher wird die Aktie als ein neutrales Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Tkd Science And-Aktie mit 15,89 CNH um -4,51 Prozent vom GD200 (16,64 CNH) entfernt ist, was aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 16,96 CNH, was darauf hinweist, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -6,31 Prozent beträgt. Alles in allem wird der Kurs der Tkd Science And-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist die Tkd Science And-Aktie eine Rendite von 1,13 Prozent auf, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,05 Prozent, während die Tkd Science And-Aktie mit 2,18 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien gesehen, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Tkd Science And bei 72,56, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht weder als unterbewertet noch überbewertet angesehen und erhält eine "Neutral"-Bewertung.