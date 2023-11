Hubei TKD Crystal Electronic Science And Aktie: Es wird konkret!

Die technische Analyse der Tkd Science And-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 16,77 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 17,78 CNH liegt, was einer Abweichung von +6,02 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 16,78 CNH, was einer Abweichung von +5,96 Prozent entspricht, und somit auch zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, weist die Tkd Science And-Aktie ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 78,54 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Anlegerstimmung zeigt sich überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den Social Media hervorgeht. In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt, und es gab keine negative Diskussion. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Tkd Science And daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte, was zu einer "Gut" Bewertung führt. Insgesamt erhält Tkd Science And von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Tkd Science And-Aktie mit 2,55 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 2,35 Prozent darüber. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.