Hubei TKD Crystal Electronic Science And Aktie: Anleger aufgepasst!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tkd Science And beträgt 78, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 0) als durchschnittlich angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überkauft gilt, da der RSI-Wert bei 82,08 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine "Neutral"-Situation mit einem Wert von 57. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Tkd Science And in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 2,55 Prozent erzielt hat, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung", die eine Rendite von -1,02 Prozent verzeichnet, schneidet die Aktie mit einer Rendite von 3,56 Prozent gut ab. Daher erhält sie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Tkd Science And-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 16,71 CNH angegeben. Der letzte Schlusskurs liegt mit 16,24 CNH um -2,81 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 16,89 CNH eine ähnliche Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.