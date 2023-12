Hubei Sanonda Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Adama ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage im Mittelpunkt standen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Adama eine Performance von -13,21 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche hat Adama eine Underperformance von -4,94 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der eine mittlere Rendite von -8,26 Prozent hatte, liegt Adama um 4,94 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Adama als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Adama-Aktie beträgt 56,6, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 50,64 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Adama beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -1,56 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Adama in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.