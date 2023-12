Hubei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Sanfeng Intelligent Equipment wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 40,82 Punkten, was bedeutet, dass die Sanfeng Intelligent Equipment-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 44,31, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse von Sanfeng Intelligent Equipment wurde neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung auf sozialen Plattformen bewertet. Die Analyse ergab, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den vergangenen zwei Tagen besonders negative Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Sanfeng Intelligent Equipment ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 194. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sanfeng Intelligent Equipment-Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend liegt. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 3,78 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,21 CNH liegt, was einer Abweichung von +11,38 Prozent im Vergleich entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,96 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt (+6,31 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Sanfeng Intelligent Equipment auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.